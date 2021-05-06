Клуб Панарина оштрафовали за поддержку россиянина

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ввело санкции в отношении «Нью-Йорк Рейнджерс» за пост в поддержку россиянина Артемия Панарина. Об этом сообщается на сайте лиги.

Руководству НХЛ не понравилось, что «Рейнджерс» призвал уйти в отставку главу департамента безопасности игроков Джорджа Парроса после решения не дисквалифицировать нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона, избившего Панарина. В НХЛ заявили, что публичные комментарии личного характера и унижающие достоинство представителя лиги недопустимы и неприемлемы, и оштрафовали клуб на 250 тысяч долларов.

Инцидент произошел во втором периоде встречи между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» 4 мая. Уилсон ударил лежащего хоккеиста Павла Бучневича, после чего на него прыгнул Панарин. Тогда канадец избил его и повалил на лед вниз головой. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

После матча «Рейнджерс», а также многие болельщики и специалисты призывали дисквалифицировать Уилсона. Однако канадец получил лишь штраф размером в пять тысяч долларов.