Избивший Панарина хоккеист объяснился

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Том Уилсон, избивший российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, объяснился. Его слова приводит The Washington Post.

Канадец отметил, что не подозревал о том, что эпизод так раздуют. Он рассказал, что начал драться из-за нападения на голкипера своей команды, а затем сбросил с себя на лед соперника, который прыгнул ему на спину.

Инцидент произошел во втором периоде встречи между «Рейнджерс» и «Вашингтоном» 4 мая. Уилсон ударил лежащего хоккеиста Павла Бучневича, после чего на него прыгнул Панарин. Тогда канадец избил его и повалил на лед вниз головой. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:3.

После матча «Рейнджерс», а также многие болельщики и специалисты призывали дисквалифицировать Уилсона. Однако канадец получил лишь штраф размером в пять тысяч долларов.