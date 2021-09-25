Путин пообщается с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин в субботу, 25 сентября, пообщается с руководителями парламентских партий, а затем с избранными главами регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Представители партий намерены обсудить разные аспекты прошедшей кампании и озвучить свои оценки итогов выборов. Также они поделятся видением проблем.

Как сообщили агентству в пресс-службе «Единой России», на встрече планируется обсудить планы работы партии и реализацию народной программы, с которой единороссы участвовали в думских выборах. Участие во встрече примет председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

О том, что Путин до конца недели проведет встречу в формате видеосвязи с лидерами политических партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму, сообщал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным глава ЦИК сообщила, что явка на прошедших выборах оказалась неожиданно высокой.