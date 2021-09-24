Названы члены фракции «Единой России»

Во фракцию партии «Единая Россия» в новом созыве Госдумы войдут бывший министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также бывший командующий ВДВ, генерал-полковник Владимир Шаманов. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что Третьяк выдвигался по одномандатному округу №188 в Ульяновской области, Топилин был в региональной группе №20 от Татарстана. В свою очередь, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов был избран по Одинцовскому одномандатному округу в Московской области.

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что, согласно итогам выборов в Госдуму, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия« Новые люди» — 13 мандатов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным глава ЦИК сообщила, что явка на прошедших выборах оказалась неожиданно высокой.