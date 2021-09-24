ЦИК огласил окончательные итоги выборов в Госдуму

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что выборы в Государственную Думу восьмого созыва, которые прошли с 17 по 19 сентября, признаны состоявшимися и действительными, а также огласила их окончательные итоги. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает РИА Новости.

По словам Памфиловой, «Единая Россия» получает 324 мандата (в прошлом созыве было 343), КПРФ — 57 (было 42), «Справедливая Россия — За правду» — 27 (было 23), ЛДПР — 21 (было 39), партия «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина» и «Партия роста» — по одному, еще пять думских кресел займут самовыдвиженцы.

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Итоговая явка составила почти 52 процента

Явка в ходе голосования составила 51,72 процента, заявила Памфилова. Она уточнила, что в списки избирателей перед выборами в Госдуму были внесены 109 204 662 россиянина. Из них проголосовали 56 484 685 человек.

«То есть фактически почти 52-процентная явка», — констатировала председатель Центризбиркома.

Памфилова добавила, что за время голосования и время, прошедшее до четверга, 23 сентября, не поступило ни одной жалобы избиркомов, которая потребовала бы рассмотрения в ЦИК.

При этом были признаны недействительными 40 605 бюллетеней на 157 участках в 43 регионах. На 13 участках итоги голосования в ходе выборов в Государственную Думу были полностью отменены.

В России создадут единую систему онлайн-голосования

К следующим федеральным выборам в России заработает единая система онлайн-голосования, сообщила Глава ЦИК, отметив, что опции отложенного голосования на федеральной онлайн-платформе не будет.

Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, […] это позволяет нам делать выводы, что мы это (опцию отложенного голосования — «Лента.ру») добровольно делать не будем в дальнейшем Элла Памфилова глава ЦИК

Онлайн-голосование в ходе прошедших выборах было доступно избирателям в семи регионах — в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.