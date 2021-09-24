Итоговая явка на выборах в России превысила 51 процент

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что итоговая явка на выборах в Госдуму России превысила 51 процент. Об этом в пятницу, 24 сентября, пишет «Интерфакс».

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, финальная явка составила 51,72 процента. Она отметила, что участие в голосовании приняли более 56 миллионов граждан.

Трехдневные выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли в период с 17 по 19 сентября. Ранее Памфилова на встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщала, что явка на прошедших выборах оказалась неожиданно высокой.

В этом году в нижнюю палату парламента прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».