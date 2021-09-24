Памфилова оценила серьезность жалоб в ходе выборов в Госдуму

Памфилова: в ЦИК не поступило ни одной жалобы для коллегиального рассмотрения

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России за все время выборов в Государственную Думу не поступило ни одной жалобы, которая требует коллегиального рассмотрения. Так оценила серьезность обращений глава ЦИК Элла Памфилова, ее цитирует ТАСС

Глава ведомства отметила, что в ЦИК поступило 200 обращений о возможной фальсификации голосования на выборах в Госдуму, еще 166 обращений были связаны с возможным принуждением к голосованию.

Трехдневные выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября. По словам Памфиловой, итоговая явка составила 51,72 процента. Глава ЦИК на встрече с президентом Владимиром Путиным отметила, что явка превысила показатель кампании 2016 года.

По результатам голосования в нижнюю палату парламента прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».