Памфилова раскрыла результаты выборов в Госдуму

Согласно итогам выборов в Государственную Думу, «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, партия« Новые люди» — 13 мандатов. Результаты раскрыла председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее глава ЦИК заявила, что итоговая явка на выборах в Госдуму России превысила 51 процент. Как отметила Памфилова, финальная явка составила 51,72 процента. Она добавила, что участие в голосовании приняли свыше 56 миллионов россиян.