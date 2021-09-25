Путин предложил кандидатуру спикера Госдумы

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру на пост спикера Госдумы восьмого созыва. По мнению главы государства, Вячеслав Володин «достоин» возглавить нижнюю палату парламента. Об этом он заявил на встрече с руководителями думских партий, трансляция которой доступна на YouTube.

При этом Путин отметил, что решение по итогам голосования остается за партиями.

С предложенной президентом кандидатурой уже согласились лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Единой России» Дмитрий Медведев. Последний назвал его работу в предыдущем созыве достойной, и счел, что он сможет организовать «эту работу с не меньшим блеском».

Володин был председателем Госдумы предыдущего созыва — с октября 2016 года. На прошедших выборах он был избран в новый состав нижней палаты парламента от Саратовской области.