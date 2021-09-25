Путин предложил провести в России еще один чемпионат мира по футболу

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что в стране можно снова организовать чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер проводит встречу с представителями думских партий. В ходе разговора Путин предложил подумать о проведении в стране еще одного чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу уже проходил в России в 2018 году. Матчи турнира прошли в 11 городах страны. Победителем мирового первенства стала сборная Франции. Сборная России на турнире пробилась в четвертьфинал.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал мундиаль в России лучшим в истории. С финансовой точки зрения турнир стал самым прибыльным ЧМ и принес ФИФА 3,533 миллиарда чистого дохода.

За право проведения ЧМ Россия конкурировала с такими странами, как Англия, США и Япония. Всего в ФИФА было подано девять заявок на проведение мундиаля. О том, что страной-хозяйкой ЧМ-2018 станет Россия, было объявлено в декабре 2010-го.