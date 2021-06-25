Газзаев оценил выступление сборной России на Евро

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Результат команды на турнире специалист назвал позором для российского футбола. Он также отметил, что сборная России выглядела одним из самых слабых коллективов на турнире.

«Такое ощущение, что тренеры и футболисты до сих пор находятся в эйфории и живут воспоминаниями о ЧМ-2018. Но старые заслуги не помогают добиться успеха на поле», — добавил Газзаев. Он также отметил, что ответственность за провал на чемпионате Европы должны разделить футболисты и тренерский штаб.

Сборная России вылетела с чемпионата Европы после поражения в заключительном матче группового этапа с Данией. Отечественные футболисты проиграли со счетом 1:4. Команда заняла четвертое место в группе.