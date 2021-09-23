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Володин раскритиковал ПАСЕ после ограничений в адрес российских делегатов

Спикер Госдумы Володин назвал ограничения в адрес россиян на ПАСЕ несправедливым решением
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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Запрет на свободное перемещение российских делегатов, привитых «Спутником V», на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является несправедливым решением по отношению к россиянам — они выбрали депутатов, представляющих интересы страны. Так раскритиковал действия ПАСЕ спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Подобные решения принимаются не случайно, а с конкретной целью — пролоббировать продукт крупных фармацевтических компаний — американских и европейских», — отметил он. По словам Володина, в настоящее время российский препарат «Спутник V» одобрен более чем в 70 странах. Кроме того, вакцина показала свою эффективность. «Это попытка политизировать процесс признания вакцин», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин добавил, что делегаты от России должны быть допущены в Парламентскую ассамблею представлять интересы граждан без каких-либо ограничений в их адрес. Он также назвал неприемлемой дискриминацию российских парламентариев. Поэтому, по его словам, правильным было бы не участвовать в заседании ПАСЕ.

«ПАСЕ должна определиться: либо это место для дискуссий, где руководствуются законом и стандартами, либо это лоббистская организация, действующая в интересах фармацевтических компаний и продвигающая те вакцины, которые им выгодны», — заключил Володин.

Российским делегатам на ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу, потому что члены делегации привиты препаратом «Спутник V». По словам члена Совфеда Владимира Круглого, такое предписание пришло представителям России, так как Евросоюз все еще не признал вакцину от COVID-19 российского производства.

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