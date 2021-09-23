Члены российской делегации поучаствуют в ПАСЕ только онлайн

Члены российской делегации поучаствуют в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в дистанционном режиме, поскольку им не разрешили свободно перемещаться по Страсбургу. Об этом рассказал глава делегации, депутат Госдумы Петр Толстой в комментарии для РБК.

Поскольку члены делегации из России не привиты признанными в ЕС вакцинами, а также приехали из страны, входящей в «красную зону» по уровню заражений, они могут перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской ассамблеи.

О том, что российским делегатам запретили передвигаться по городу, ранее стало известно от члена делегации Совфеда, заслуженного врача Владимира Круглого. По словам сенатора, турецкая делегация, прибывшая из «красной зоны» и привитая Pfizer, не столкнулась с препятствиями. То же касается и украинских делегатов.