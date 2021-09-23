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В Госдуме назвали нецивилизованным отношение ЕС к российским делегатам на ПАСЕ

Депутат Госдумы Климов: ЕС дискриминирует наших делегатов и дискредитирует фармкомпании
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Запретом на свободное перемещение российских делегатов, привитых «Спутником V», на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Евросоюз не только дискриминирует представителей России, но и пытается дискредитировать отечественные фармкомпании, применяя «неспортивные» приемы в конкурентной борьбе. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Климов.

Российским делегатам на ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу, так как члены делегации привиты вакциной «Спутник V». По словам члена Совфеда Владимира Круглого, такое предписание пришло представителям России, так как Евросоюз все еще не признал препарат от коронавируса российского производства.

По словам сенатора, турецкая делегация, прибывшая из «красной зоны» и привитая Pfizer, не столкнулась с препятствиями. То же самое касается и украинских делегатов. «Как-то это все выглядит не очень», — отметил Круглый.

Нечистоплотная конкуренция и политизация

По мнению Климова, подобный шаг со стороны ЕС призван, прежде всего, осложнить жизнь российским дипломатам. Причем это происходит уже не в первый раз: политик напомнил об инциденте, когда председателю Совфеда Валентине Матвиенко не дали выступить на мероприятии с участием ООН.

«По тем данным, которыми я обладаю, произошедшее не имеет никакого отношения ни к биологии, ни к медицине. Во-первых, это попытка будоражить слухи вокруг того, что у России какая-то не такая вакцина. Во-вторых, это очевидное желание конкурировать с нашими фармкомпаниями с помощью таких неспортивных приемов. Так что тут сошлись два мотива: попытка дискредетировать нашу вакцину и осложнить жизнь парламентариям» — считает он.

Депутат подчеркнул, что, несмотря на постоянное враждебное отношение западных партнеров к России, Москва всегда пытается оказать содействие зарубежным политикам, работающим на территории страны.

«Мы тоже испытываем сложности, когда приезжают иностранные делегации. Вот недавно была группа наблюдателей, но мы стараемся помочь им, снять вопросы, возникающие в условиях эпидемиологических ограничений. Это цивилизованное поведение. Преград по политическим мотивам мы не строим. А вот то, что происходит на площадке ПАСЕ, вызывает немало вопросов», — заключил Климов.

Ранее в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) заявили о нехватке данных по российской вакцине «Спутник V». «Необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы», — пояснили в агентстве.

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