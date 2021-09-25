Миронов назвал легитимными выборы в Госдуму

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов назвал прошедшие выборы в Государственную думу «в целом легитимными». Его слова, сказанные на встрече глав партий в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, приводит ТАСС.

Миронов добавил, что это стало возможным в том числе благодаря четкой работе Центральной избирательной комиссии, которая «оперативно и моментально реагировала на все наши обращения».

При этом партия не признает результаты голосования в Башкортостане и в 212-м одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Миронов отметил, что справороссы имеют доказательную базу и будут оформлять соответствующие иски.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по итогам прошедших выборов получила в новом созыве нижней палаты парламента 27 мандатов, в предыдущем она имела 23 мандата.

