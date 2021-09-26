Путин заночевал в тайге с необычным камином

Президент России Путин показал министру обороны Шойгу «камин» во время отдыха в тайге

Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу остался ночевать в тайге во время отдыха в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, в ходе которого лидеру страны встретилась щука, они отправились в палатки, сообщает телеканал «Россия 24».

Шойгу, оценивая палатку Путина, заметил, что она «солидная». Российский президент пошутил, что значительная площадь его спального места связана с качеством работы. «Надо лучше работать», — призвал Путин, после чего политики рассмеялись.

При этом министр обороны обратил внимание на необычное изображение камина, расположенное в палатке президента. «Между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — показал Путин свой очаг.

По мнению Шойгу, «посидеть у огонька — хорошо придумано». «Уютненько», — отметил он. На видеоролике заметно, что камин представляет собой инфракрасный обогреватель, оформленный необычным образом.

В начале сентября Путин и Шойгу побывали на Дальнем Востоке. Политики рыбачили на реке, гуляли по горам, а также сплавлялись на катере. Во время путешествия Путина больше всего поразили маралы, которые могли бы выиграть Олимпийские игры.