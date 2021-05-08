Подсчитано число выходных Путина за последний год

Рабочий график президента России Владимира Путин существенно изменился по сравнению с предыдущими годами из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Газета «Коммерсантъ» проанализировала расписание президента и подсчитала основные статистические показатели.

С 7 мая 2020-го по 7 мая 2021 года у Путина было 59 выходных. За последний год президент совершил 737 дела, исключая работу с документами и переезды, то есть в среднем в 2,4 дела в день. При этом Путин не отдыхал в объявленные им нерабочими дни в мае 2020 и 2021 годов и посвятил работе 26 суббот и 24 воскресенья.

Из-за ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, политик был вынужден проводить большую часть встреч и переговоров в дистанционном формате. Путин совершил 175 рабочих телефонных звонков и поставил рекорд по количеству телефонных переговоров за все время президентства. Чаще всего он общался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером республики Беларусь Александром Лукашенко и главой Франции Эмманюэлем Макроном.

Владимир Путин провел за год 167 встреч, из них 73 в режиме онлайн. Чаще всего он виделся наедине с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным (четыре раза), Александром Лукашенко (три раза) и главой ЦИК Эллой Памфиловой (два раза лично, один раз дистанционно).

За весь анализируемый период президент России ни разу не выезжал за границу. Он совершил всего десять поездок, включая четыре командировки в Сочи на переговоры. Больше всего рабочих поездок — 71 — у президента России было в 2015 году.

Политик поставил антирекод по посещению культурных и светских мероприятий — всего 28 выходов в свет (шесть из них в режиме онлайн). В прошлые годы подобных мероприятий было в среднем 106 в год.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что у президента не может быть полноценных выходных и отпуска и назвал его трудологоликом «в хорошем смысле этого слова». Также Песков добавил, что его график ненормированный, поскольку связан с расписанием президента.