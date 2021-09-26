Путин и Шойгу сварили уху из щуки

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу сварили уху из щуки, которую поймали во время отдыха в Сибири в начале сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Life.

«Не взвешивали [пойманную рыбу]. Но уха была», — сказал Песков.

Ранее появились подробности отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. На опубликованных кадрах видно, что они ловили рыбу, гуляли по горам и сплавлялись на катере. Путин рассказал, что больше всего во время путешествия его впечатлили маралы. «Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной, — сказал он. — Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого».

Путин не первый раз отдыхает в тайге. Предыдущая поездка президента и министра обороны состоялась в марте 2021 года. Путин отдыхал в Сибири перед своим днем рождения (7 октября) в 2019 году, в марте 2017-го и августе 2018-го. В 2014 году президент встретил свой день рождения в тайге.