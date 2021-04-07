Повар Кремля раскрыл отношение Путина к борщу

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, раскрыл в беседе с телеканалом «360» отношение президента России Владимира Путина к борщу.

Он отметил, что российские власти никогда не акцентировали внимание на якобы национальной принадлежности блюда, заявления о которой сейчас все чаще звучат из Киева. «Никогда не писали "русский борщ или украинский". Говорили просто — борщ — и указывали, с чем он — с мясом, уткой и так далее», — рассказал Галкин.

Собеседник телеканала указал, что российский лидер нередко заказывал это блюдо. «Президент просто пишет: "хочу борщ", "сварите борщ". И все. На баранине или на телятине», — подытожил он.

Он также пошутил над желанием Украины «национализировать борщ» и указал на главное: чтобы суп был вкусным. «Делать им больше нечего, как обсуждать в ЮНЕСКО, чей борщ. Народный он!» — заключил Галкин.

Ранее Галкин рассказал, что советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины. Так, Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя. Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые». Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой.