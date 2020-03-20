Кремлевский шеф-повар рассказал о любви Горбачева и Ельцина к гречке

Гречневую кашу любили бывший президент СССР Михаил Горбачев и первый президент России Борис Ельцин, рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 20 марта.

Горбачев ежедневно завтракал гречкой, отметил Галкин. «Он мог есть ее и с молоком, и с маслом — и с топленым, и со сливочным. Он был любитель этого», — сказал шеф-повар.

Между тем Ельцин, по его словам, предпочитал гречневую кашу в качестве гарнира для мясных блюд, так как был «мясоедом».

Однако, отметил шеф-повар, несмотря на любовь первых лиц к гречке, на кремлевских приемах ее готовили крайне редко, поскольку мировые лидеры вряд ли оценили бы ее вкус. Эта крупа пользуется популярностью только в России, считает он.

На фоне новостей о распространении нового коронавируса россияне начали скупать в магазинах продукты долгого хранения, в частности гречку. Так, в Москве появился продавец гречки, один килограмм которой стоит миллион рублей.

В Минздраве связывают повышенный спрос на гречку с советским наследием, когда некоторые группы товаров были в дефиците.

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