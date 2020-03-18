В России появилась гречка за миллион рублей

В Москве появился продавец гречки, один килограмм которой стоит миллион рублей. Объявление о продаже крупы появилось на сервисе объявлений «Авито». «Лента.ру» связалась с продавцом «наивкуснейшей гречки» под видом покупателя.
Продавец под ником Mr PomiDorn пояснил, что не ошибся с ценой — из-за распространения коронавируса спрос на гречку повысился. Он предложил оплатить ее наличными или переводом, но в рассрочку продавать отказался. Помимо гречки за миллион Mr PomiDorn продает на «Авито» автоматический лоток для кошек.
Ранее власти Подмосковья опровергли дефицит круп и туалетной бумаги в магазинах, полки с этими товарами выглядят пустыми из-за повышенного спроса. «Товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой», — объясняется в сообщении.
Накануне, 17 марта, президент России Владимир Путин призвал граждан не закупать продукты впрок, поскольку ситуация с коронавирусом находится под контролем.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения новым коронавирусом. За сутки выявлено 33 новых случая заражения.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения