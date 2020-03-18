В России появилась гречка за миллион рублей

В Москве появился продавец гречки, один килограмм которой стоит миллион рублей. Объявление о продаже крупы появилось на сервисе объявлений «Авито». «Лента.ру» связалась с продавцом «наивкуснейшей гречки» под видом покупателя.

Продавец под ником Mr PomiDorn пояснил, что не ошибся с ценой — из-за распространения коронавируса спрос на гречку повысился. Он предложил оплатить ее наличными или переводом, но в рассрочку продавать отказался. Помимо гречки за миллион Mr PomiDorn продает на «Авито» автоматический лоток для кошек.

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Ранее власти Подмосковья опровергли дефицит круп и туалетной бумаги в магазинах, полки с этими товарами выглядят пустыми из-за повышенного спроса. «Товары не успевают оказаться на полке. Возник временной промежуток между доставкой товара со склада и его выкладкой», — объясняется в сообщении.

Накануне, 17 марта, президент России Владимир Путин призвал граждан не закупать продукты впрок, поскольку ситуация с коронавирусом находится под контролем.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 147 случаев заражения новым коронавирусом. За сутки выявлено 33 новых случая заражения.

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