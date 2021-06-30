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Путин раскрыл способ «выдержать все напасти»

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Фото: Сергей Савостьянов / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о том, какой он использует способ, чтобы «выдержать все напасти». Соответствующий вопрос от ведущих прозвучал в ходе прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на YouTube.

По словам главы государства, ко всему происходящему необходимо относиться, как к неизбежному. «Люди в моем положении должны исходить из того, что это естественно», — заметил он.

Путин также подчеркнул, что главное для любого человека — быть уверенным в верности того, что он делает.

Ранее российский лидер ответил на вопрос «кому подчиняется президент?». По его словам, глава страны — подчиненный народа и своих избирателей. «Люди когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор. Причем на любом уровне — местном, региональном, общенациональном. И, конечно, в данном случае президент, глава государства подчиняется тем людям, которые оказали ему это высокое доверие», — сказал Путин.

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