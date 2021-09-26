Безопасность президента в тайге оправдали словами «медведь видит, что это Путин»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оправдал безопасность главы государства, который отдыхает в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, словами «медведь видит, что это Путин». Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», цитату приводит URA.RU.

Так, Песков рассказал, как обеспечивается безопасность президента во время его отдыха — он подчеркнул, что этим вопросом занимаются специальные люди. Тем не менее, по его словам, «дикую природу никто не может обуздать».

«Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…», — добавил Песков.

Отдых Владимира Путина и Сергея Шойгу в сибирской тайге попал на видео. В ролике видно, как они рыбачили на реке, гуляли по горам, а также сплавлялись на катере.