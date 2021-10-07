Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с 69-летним днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан», — говорится в тексте поздравления.

Белорусские президент также выразил убеждение, что пристальное внимание Владимира Путина белорусско-российским интеграционным процессам будет и в дальнейшем способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства, а также укреплению дружбы между двумя народами.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний.

Российскому президенту 7 октября исполняется 69 лет. Как рассказал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких. Сейчас у президента нет особой самоизоляции, уточнил пресс-секретарь главы государства. Песков также отметил, что Путин часто назначает рабочие встречи в личный праздник.