В Кремле ответили на вопрос об угощении в день рождения Путина

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин не проставляется на день рождения

У президента России Владимира Путина нет традиции проставляться на день рождения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, угощает ли президент коллег в праздничный день. «Традиции проставляться нет. Все таки вы знаете, что президент он редко освобождает этот день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более рабочий день», — объяснил Песков.

Путину в четверг, 7 октября, исполнилось 69 лет. Песков ранее сообщил, что этот день рождения Владимир Путин проведет на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.

Главу государства уже поздравили ряд мировых лидеров и руководителей регионов. В частности, Путину позвонили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с архивными кадрами в честь дня рождения Путина.