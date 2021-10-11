Путин оценил выполнение Киевом Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном оценил соблюдение Украиной обязательств по «Минску-2», а также договоренностей саммитов, прошедших в «нормандском формате». Об этом сообщается на сайте пресс-службы Кремля.

«Президент России дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по Минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских" саммитах», — уточняется в опубликованном сообщении.

Ранее уточнялось, что в ходе состоявшейся беседы Путин, Макрон и Меркель отметили важность в дальнейшей координации усилий трех стран в «нормандском формате». Также главы государств затронули вопросы, которые касаются борьбы с терроризмом на африканском континенте.

11 октября также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский тоже успел побеседовать с лидерами ФРГ и Франции. Лидеры стран обсудили войну в Донбассе и подготовку к саммиту «нормандской четверки».