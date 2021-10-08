Украина призвала США усилить роль в переговорах по Донбассу

Глава офиса Зеленского Ермак провел переговоры с замгоссекретаря США Нуланд о Донбассе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Он написал в Twitter, что призвал усилить роль Соединенных Штатов в переговорах урегулирования по Донбассу.

«Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на востоке Украины», — пояснил чиновник.

Ермак также отметил, что в конструктивной беседе обсуждались перспективы диалога в «нормандском формате» при участии Германии, России, Украины и Франции.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко заявил, что Киев действительно обсуждает с Брюсселем возможность пригласить на свою территорию военно-учебную миссию Европейского союза (ЕС) из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах.

