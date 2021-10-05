На Украине назвали причастных к появлению документов об офшорах Зеленского

Украинский юрист Евгений Лосовский в эфире телеканала «НАШ» заявил, что документы об офшорах президента Владимира Зеленского появились не просто так, обвинив в причастности к этому иностранные спецслужбы.

«Понятно, что эти документы не появились просто так. Скорее всего, что какие-то спецслужбы или Европейского Союза, или США получили доступ к данным документам. Более того, риску подвергаются не только те лица, которые перечисляются, а за корреспонденцией банка, кто вчера услышал эти новости и те, кто работал с этими гражданами, у них волосы дыбом встали. Потому что в корреспонденции, когда они получили от них транзакции даже пять-шесть лет назад, они уже лихорадочно перечисляют деньги куда-нибудь», — рассказал юрист.

Ранее глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что организация проверит данные о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского, обнародованные в рамках так называемого «досье Пандоры».

3 октября журналисты ICIJ сообщили об офшорных сделках более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Они назвали произошедшее крупнейшей в истории утечкой офшорных данных. В досье собраны репортажи свыше 600 журналистов из 117 стран.