США уличили в намерении «кинуть» Украину

Президент Украины Владимир Зеленский не смог оправдать ожиданий западных партнеров, в частности США, в решении внутренних проблем, что привело к охлаждению в отношениях стран. Такое мнение выразил эксперт Кеннет Рапоза на страницах журнала Forbes.

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По его словам, команде Зеленского не удалось победить коррупцию в политических и предпринимательских кругах, что сильно дискредитировало доверие американской администрации. Не менее важным фактором, пагубно сказавшимся на мировом имидже Зеленского и его приближенных, стало «досье Пандоры», в котором украинского лидера уличили в причастности к офшорным операциям.

Рапоза добавил, что намерение Запада «кинуть» Украину может быть связано с нежеланием лидеров разбираться в хаотичном противостоянии украинских политиков и бизнесменов. «Злейший враг для Украины — это украинские власти», — констатировал Рапоза.

Также политолог напомнил, что при президентстве Барака Обамы США Киев заверяли в готовности помочь с решением любых вопросов за счет предоставления финансовой помощи. Теперь же, с отказом Госдепа наложить санкции на российский газопровод «Северный поток-2», стало ясно, что нынешний американский лидер Джо Байден не готов рискнуть национальным интересами ради Украины.

4 октября из материалов «досье Пандоры» (Pandora papers) стало известно, что структуры украинского олигарха Игоря Коломойского перечислили около 40 миллионов долларов на счета офшорных компаний Владимира Зеленского в 2012 году. Также выяснилось, что через фирмы, оформленные на участников творческой группы «Квартал 95», Приватбанк отмывал «грязные» деньги.