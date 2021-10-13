Украинских дипломатов призвали «стучать кулаком по столу» на переговорах с США

Бывший депутат Верховной Рады Олег Тягнибок в эфире «Четвертого канала» обвинил украинских дипломатов в бесхребетности и призвал их занимать жесткую позицию во время переговоров с США. Он заявил, что те лишь пиарятся на количестве проводимых мероприятий, однако при этом не достигается никакого практического результата. Как считает Тягнибок, представители Украины должны «стучать кулаком по столу» на переговорах с США. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил про «Крымскую платформу» и поездку президента Украины Владимира Зеленского к американскому президенту Джо Байдену, на котором поднимался вопрос «Северного потока-2». «Какой результат? Все они сказали что?» — поинтересовался Тягнибок.

Также экс-депутат вспомнил о содержании германо-американского заявления по трубопроводу, согласно которому Украине была обещана единоразовая выплата в 40 миллионов долларов, при ежегодной потере в три миллиарда. Он вновь обвинил Россию в ведении экономической войны против Киева, а украинских дипломатов в бесхребетности и отсутствии реакции.

«Почему МИД не кричит криком, не гремит кулаком по столу: "Америка, вы же обещали!"?» — возмутился Тягнибок. Он добавил, что Запад продолжает бездействовать на протяжении семи лет.

Ранее бывший заместитель главы МИД Украины Константин Елисеев заявил, что по итогам прошедшего в Киеве саммита Украина — ЕС стало ясно, что Евросоюз не может предложить решение вопроса энергобезопасности Украины и Киеву необходимо готовиться к непростому зимнему периоду.