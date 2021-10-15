Украинский политик рассказал о будущем Украины без диалога с Россией

Когда президенты двух стран не общаются между собой, ситуация может стать критической в любой момент, считает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что прекращение диалога официальной Украины с Москвой может обернуться масштабным военным противостоянием или короткой кровопролитной войной в Донбассе, что может привести к краху всей страны.

Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что статья зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева про Украину — это «ясный сигнал» Москвы Киеву, в частности украинскому президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, в статье якобы может выражаться мнение президента России Владимира Путина о Зеленском. Украинский обозреватель отметил, что в материале содержится сигнал, что Москва намерена говорить с Западом о будущем Украины и не считает сам Киев субъектом переговоров. «Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», — добавил он.

Гибель в хаосе махновщины

Журавко считает, что, получив «ясный сигнал» от Москвы, Зеленский не сможет предпринять никаких адекватных действий, чтобы повлиять на ситуацию, поскольку президент оказался загнан в угол сразу по нескольким политическим направлениям.

«Первое — это внутренняя хозяйственно-экономическая деятельность, война. Второе — оболванивание народа, приведшее к появлению нацизма и фашизма. Третье — производство тяжелой отрасли: заводы, фабрики, химзаводы — все останавливается. Четвертое — тотальное безденежье. Денег на развитие и модернизацию страны просто нет, а ЕС отказывается их выделять. Пятое — ЕС так и не открыл двери Украине, используя народ как рабов, но даже не компенсируя их труд. И главное — страна накачана войной», — перечислил политик.

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Экс-депутат уверен, что против России формируется «европейский кулак», которым руководит США. Журавко сравнил это с гитлеровским режимом, в котором Украину попытаются использовать как оружие против соседней страны.

«Дойдет ли это все до прямого конфликта двух стран или все закончится короткой кровопролитной войной на Донбассе — неизвестно. В любом случае, последствия будут очень тяжелые, — убежден Журавко. — Если два президента не разговаривают — ситуация в любой момент может стать критической. Чем выше риск военного противостояния, тем выше вероятность того, что страна развалится, погибнув в хаосе махновщины. Россия до последнего будет пытаться это предотвратить, потому что народ и политика — разные вещи, и граждане Украины не заслуживают такой судьбы. Но политические связи тем не менее разорваны».

Последним шагом для налаживания диалога, по мнению политика, было письмо к администрации Зеленского с предложением наладить авиарейсы, экономические связи. Это, как он считает, было сделано для того, чтобы Россию нельзя было упрекнуть в отсутствии попыток пойти на контакт. Но больше таких шагов не будет.

Ранее Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».