На Украине осудили перепись населения в Крыму

Министерство иностранных дел Украины осудило начало российской переписи населения на территории Крыма, заявление приводится на сайте ведомства.

Перепись на крымской территории названа МИДом недружественным актом по отношению к Украине, оставляющим за ней право применения реторсий (принудительных действий). «Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — подчеркнули в МИД.

Украина напомнила о резолюции Генассамблеи ООН, не признавшей юридическую силу референдума в Крыму и Севастополе в 2014 году, по итогу которого полуостров стал российским регионом, и о саммите «Крымская платформа», участники которого декларативно подтвердили непризнание любого изменения статуса республики.

МИД Украины призвал международное сообщество осудить проведение Россией переписи населения на «временно оккупированной территории Украины», не признавать и не использовать его результаты.

Перепись населения в России стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Впервые ее можно пройти в цифровом формате. Первые итоги будут подведены в конце 2021 года.

