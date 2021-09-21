Украина попросит Apple о помощи в переписи населения

Украинские власти попросят компанию Apple предоставить им в аренду гаджеты и соответствующее оборудование для проведения переписи населения. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на министра цифровой трансформации республики Михаила Федорова.

По его словам, аналогичную практику использовали власти CША во время переписи в 2020 году: компания согласилась предоставить государству в аренду свою технику на несколько недель, что позволило серьезно сэкономить бюджетные средства. «Если вторым таким государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране», — сказал Федоров.

Министр отметил, что республика готова арендовать гаджеты, которые Apple считает неактуальными. Он указал, что украинская делегация уже провела встречу с представителями фирмы на этот счет, но готова рассмотреть предложения о помощи и других брендов. «Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения», — подчеркнул глава Минцифры.

Следующая перепись населения на Украине состоится в 2023 году, в последний раз такое мероприятие проходило в стране в 2001 году. При этом в 2019 году власти провели электронную перепись, используя данные мобильных операторов, социологов, государственных реестров и пенсионного фонда. Оказалось, что в республике проживают почти 37,3 миллиона человек, не считая жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.