На Украине назвали дату переписи населения

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко назвал дату следующей переписи населения страны. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

«Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82474,9 тысячи гривен на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году», — заявил Гончаренко.

Согласно проекту решения, опубликованному депутатом, средства из бюджета будут потрачены в том числе на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона, а также техническую подготовку органов государственной статистики.

В декабре 2019 года на Украине провели электронную перепись населения, использовав данные мобильных операторов, социологов, государственных реестров и пенсионного фонда. По ее данным, в стране проживают почти 37,3 миллиона человек, не считая жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и присоединившегося к России Крыма.

После распада СССР Украина провела перепись один раз — в 2001 году.