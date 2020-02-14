На Украине опровергли планы провести перепись населения в Донбассе и Крыму

У Украины нет сейчас планов проводить перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника. Об этом сообщил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Дубилет объяснил, что высказывание об использовании спутника, которое он сделал ранее, было неправильно понято журналистами. По словам украинского министра, во время встречи с представителями ООН они рассказали ему о своем опыте использования спутника для подсчета населения на территории Афганистана и в других горячих точках, и что они могут бесплатно помочь украинской стороне с похожим проектом. Министр подчеркнул, правительство решило, что «нужно изучить насколько это возможно».

Украинский политик также отметил, что ему «не хватает опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись неправильными заголовками». Дубилет сказал, что некоторые журналисты писали о том, что украинское правительство намеревается выделить на инициативу безумные бюджеты, а некоторые СМИ решили, что он «какой-то космонавт».

В четверг, 13 февраля, сообщалось о намерении Киева провести перепись населения на неподконтрольной территории Донбасса и в Крыму с помощью спутника. Было процитировано высказывание Дубилета со встречи с представителями ООН о том, они будут помогать украинской стороне с проектом спутниковой съемки.

В конце января на Украине провели пробную электронную перепись населения. Подсчет выявил, что в стране проживают 37,3 миллиона человек (без учета жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса). В то же время украинские власти уличили в фальсификации данных, опубликованных Государственной службой статистики.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что перепись населения пройдет в декабре нынешнего года. По его словам, правительство выделит из государственного бюджета Украины более миллиарда гривен на подсчет проживающих в стране.

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