В правительстве Украины назвали число покинувших страну граждан

Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет назвал примерное число покинувших страну граждан, сообщает «Страна.ua».

«Где-то 3,8 миллиона человек за последние 10 лет. Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работать или по другой причине — это же открытый вопрос. Это открытая статистика», — заявил Дубилет на брифинге, посвященном итогам электронной переписи.

При этом, назвав цифру, чиновник отметил, что, «видимо, этого цитировать не нужно, потому что это не точно».

В декабре на Украине провели электронную перепись населения, использовав данные мобильных операторов, социологов, государственных реестров и пенсионного фонда. Выяснилось, что в стране проживает почти 38,3 миллиона человек, не считая жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса. В качестве причин сокращения населения власти назвали «оккупацию» этих территорий, преобладание смертности над рождаемостью и эмиграции над иммиграцией. По данным последней переписи населения Советского Союза, проведенной в 1989 году, в Украинской ССР проживали 51,7 миллиона человек.

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