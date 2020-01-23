Раскрыты причины сокращения населения Украины

Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет раскрыл причины сокращения численности населения страны, сообщает «Интерфакс».

По словам чиновника, это негативный миграционный тренд — из Украины уезжает больше людей, чем прибывают в страну, а также демографический — смертность превышает рождаемость. В качестве причины Дубилет также указал «оккупированные территории» — так в Киеве называют присоединившийся к России Крым и неподконтрольные части Донбасса.

На Украине провели электронную перепись населения, которая показала, что в стране проживают 37,3 миллиона человек (без учета жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса). По данным последней советской переписи, которая проходила в 1989 году, в Украинской ССР проживали 51,7 миллиона человек. После распада Советского Союза в независимой Украине провели перепись в 2001 году, которая показала численность в 48,4 миллиона человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!