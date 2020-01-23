Россия обогнала Украину по уровню коррупции — она заняла 137 место из 180 в индексе восприятия коррупции Transparency International за 2019 год. Об этом говорится в релизе на сайте российского отделения организации.

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Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проводимых независимыми организациями по всему миру каждый год с 1995 года. Страны оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов, где 0 обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции в госсекторе, а 100 — самый низкий.

Россия повторила свой прошлогодний результат, набрав 28 баллов из 100 возможных. Это позволило ей подняться на одну позицию по сравнению с 2018 годом. Столько же баллов набрали Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай и Уганда. Для сравнения, Белоруссия заняла 66 место (45 баллов), Казахстан получил 113 строчку (34 балла), Украина, Азербайджан и Киргизия разделили 126 место (по 30 баллов). Более коррумпированными, чем Россия, из постсоветских стран оказались Таджикистан, Узбекистан (153 место, по 25 баллов) и Туркменистан (165 место, 19 баллов).

Возглавили антикоррупционный рейтинг Новая Зеландия и Дания (по 87 баллов). Далее идут Финляндия (86 баллов), Швейцария, Сингапур и Швеция (по 85 баллов), Норвегия (84 балла). Замыкают список Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов), Сирия (13 баллов) и Йемен (15 баллов).

Ранее Россия обогнала Украину в рейтинге социальной мобильности. Россия заняла в нем 39-е место (64,7 балла), а Украина — 46-е (61,2 балла). Обе страны опередил Казахстан, получив 38-ю строчку с результатом в 64,8 балла. Под социальной мобильностью понимается способность текущего поколения граждан страны жить лучше, чем предыдущее.

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