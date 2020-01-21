Россия обогнала Украину в международном рейтинге

Россия обогнала Украину в рейтинге социальной мобильности. Это следует из доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе.

Под социальной мобильностью понимается способность текущего поколения граждан страны жить лучше, чем предыдущее. В общей сложности в рейтинге представлены 82 страны. Россия в нем заняла 39-е место с 64,7 балла, уступив позиции Казахстану (38-е место и 64,8 балла) и обогнав Украину (46-е место и 61,2 балла).

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Результат России стал лучшим среди стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР). После России следует Китай, занявший 45-е место с результатом в 61,5 балла, далее — Бразилия (60-е место, 52,1 балла), Индия (76-е место, 42,7 балла) и ЮАР (77-е место, 41,4 балла).

Среди стран «большой семерки» выше всего находится Германия (11-е место, 78,8 балла). Далее идет Франция (12-е место, 76,7 балла), Канада (14-е место, 76,1 балла) и Япония (15-е место, 76,1 балла), Великобритания (21-е место, 74,4 балла), США (27-е место, 70,4 балла), Италия (34-е место 67,4 балла).

Первое место в рейтинге занимает Дания с 85,2 балла. За ней следуют Норвегия и Финляндия, набравшие по 83,6 балла, Швеция (83,5 балла) и Исландия (82,7 балла). Последнее место занял Кот-д'Ивуар (34,5 балла). Также в конце рейтинга оказались Сенегал (81-е место, 36 баллов), Камерун (80-е место, 36 баллов), Пакистан (79-е место, 36,7 балла) и Бангладеш (78-е место, 40,2 балла).

Индекс ВЭФ измеряет социальную мобильность по уровню доходов, образования, здравоохранения, доступу к технологиям, условиям труда, возможности устроиться на работу и получать справедливую зарплату, социальной защите и инклюзивности (доступности участия в жизни общества для всех групп людей). Также он позволяет сопоставлять уровень социальной мобильности по странам и регионам.

Если страны из рейтинга увеличат свой индекс социальной мобильности на 10 баллов, это приведет к дополнительному росту ВВП на 4,41 процента к 2030 году, отмечается в докладе.

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