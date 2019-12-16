Украинцев признали лидерами в Европе по расходам на еду

Лидерами в Европе по доле расходов на еду признали украинцев. Они отдают за покупку продуктов питания половину своего бюджета, говорится в исследовании, подготовленном агентством РИА Новости.

Данные по бюджетам домохозяйств взяты из статистики национальных служб за 2018 год. Расходы на питание включают безалкогольные напитки.

Меньше всего на еду тратят жители Люксембурга (8,4 процента), Нидерландов и Великобритании (по 10,6). Россияне с показателем 30,2 процента занимают 31 место рейтинга. За год доля в тратах на еду сократилась на один процентный пункт.

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Больше России, помимо Украины, тратят Казахстан (47,6 процента), Молдавия (43,8), Северная Македония (37,8), Болгария (36,5), Белоруссия (36,3), Сербия (34,3), Румыния (33,3) и Литва (31,5). Опередили россиян жители Черногории (29,7 процента) и Хорватии (28,2).

Что касается расходов на спиртное и табак, то в этом рейтинге Россия занимает 25-е место. Доля алкоголя и сигарет в общем бюджете составляет три процента. Лучше всего ситуация в Люксембурге, Португалии, на Кипре и в Молдавии — по 1,6 процента, а хуже всего — в Румынии (8,2 процента), Болгарии (5) и Сербии (4,9).

Также эксперты назвали регионы России с самыми большими тратами на еду. Больше всего доля у жителей Ингушетии (57,9 процента) и Дагестана (53,8 процента). В тройке в верхней части рейтинга — Татарстан (21,8), Ханты-Мансийский автономный округ (23,1) и Москва (24,5).

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