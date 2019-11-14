Раскрыты гастрономические предпочтения богатых россиян

Богатые москвичи оказались поклонниками японской кухни. С января по ноябрь 2019 года они заказали более 25 тысяч готовых к употреблению устриц. Об этом сообщили в премиальном сервисе Bluefin, который занимается доставкой свежих морепродуктов, готовых к употреблению, и блюд японской кухни.

Устрицы доставляются в Москву из Новой Зеландии, Туниса и с Дальнего Востока каждую неделю. Свежесть морепродуктов сохраняется благодаря специальным термосумкам со встроенными емкостями для льда, в которых курьеры развозят еду. Упаковка была разработана специально для сохранения свежести морепродуктов и не имеет аналогов в мире.

В общей сложности в меню присутствует пять типов моллюсков. Помимо устриц состоятельные россияне также заказывают суши, тако, поке, азиатские супы и японские роллы, при приготовлении которых используется только камчатский краб, выловленный в России.

Сервис Bluefin запущен в конце 2018 года. Помимо открытых устриц, интересной особенностью меню стали роллы сашими без риса, а также самые большие в Москве роллы «Калифорния».

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