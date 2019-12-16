Названы регионы России с самыми большими тратами на еду

Эксперты РИА Рейтинг назвали регионы России с самыми большими тратами на еду. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше других на продукты питания тратят жители Ингушетии — 57,9 процента от общего семейного дохода. Также больше половины расходов на еду направляют жители Дагестана (53,8 процента).

Более 40 процентов доходов оставляют в магазинах жители 10 регионов России.

Меньше всего на продукты питания тратят жители республики Татарстан (21,8 процента), также в тройке оказались Ханты-Мансийский автономный округ (23,1 процента) и в Москва (24,5 процента семейных доходов).

Аналитики агентства утверждают, что, помимо благосостояния жителей того или иного региона, немаловажное значение в этом вопросе имеют также уровень цен на продукты и исторически сложившиеся традиции быта.

12 декабря Росстат опубликовал исследование об обеспеченности российских семей продуктами питания. В нем говорится, что каждая шестая семья сообщила об ухудшении своего питания за последний год, обратного мнения придерживаются 12 процентов. Подавляющее большинство, 71,3 процента, не заметили изменений в рационе. В среднем российские семьи тратят на еду более трети расходов — 34,3 процента. Больше всего уходит у семей, в которых только пенсионеры, — 40,6 процента.

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