Россия обошла Украину в рейтинге лучших стран для бизнеса

Россия поднялась на три позиции в рейтинге стран для ведения бизнеса по версии журнала Forbes и заняла в нем 55-е место. Лидером осталась Великобритания.

На позицию Лондона не повлиял даже скорый выход из Евросоюза (Brexit), который произойдет в конце марта 2019 года. Более того, авторы рассматривают его как возможность для правительства исправить недостатки в и без того развитой экономике.

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Также в тройку вошли Швеция и Гонконг, в десятку — Нидерланды, Новая Зеландия, Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария.

Украина оказалась на 77-м месте, Грузия — на 44-м, Казахстан — на 65-м, Азербайджан — на 70-м, Армения — на 81-м, Молдавия — на 87-м, Белоруссия — на 88-м, Узбекистан — на 105-м, Киргизия — на 108-м, Таджикистан — на 124-м. Лучшие результаты из постсоветских республик показали прибалтийские страны: Литва — на 27-м месте, Эстония — на 28-м, Латвия — на 36-м.

США расположились на 17-м месте, Китай — на 49-м. Последние пять мест заняли Чад, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Республика Конго и Центральноафриканская республика.

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