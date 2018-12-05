В Киеве признали критическую зависимость от российского бизнеса

Украине необходимо привлекать инвесторов, в том числе российских, для создания рабочих мест и развития экономики. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала «112 Украина».

Она подчеркнула, что на российских предприятиях работают местные жители, а не «люди из Кремля». «У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам», — пояснила политик. Герман предупредила, что если Киев начнет сворачивать российский бизнес, то это будет означать только одно — люди будут терять рабочие места.

Правительство должно бороться с бедностью, а не показывать, «какие мы антироссийские», считает депутат. «Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной кампании — "прочь от Москвы" (слоган социальной рекламы президента Украины Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру»), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был [...] "прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти"», — призналась Герман. Такая стратегия будет эффективной, и граждане проголосуют на президентских выборах в 2019 году за Порошенко, подытожила она.

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Действующий глава государства собирается баллотироваться на второй президентский срок, но в настоящий момент его рейтинг поддержки составляет 6,2 процента.

Протесты правых сил против российского бизнеса начались в конце осени. 27 ноября участники митинга разрисовали главный вход и стеклянные стены торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве надписями «Долой московский бизнес», «Собственность России», «Не покупай в "Оушен Плаза"». На следующий день украинские националисты из партии «Свобода» захватили ТРЦ и подожгли внутри дымовые шашки.

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