Россию сравнили с Папуа — Новой Гвинеей по уровню коррупции

По итогам 2018 года Россия заняла 138-е место в индексе восприятия коррупции Transparency International и оказалась на одной ступени с Гвинеей, Ираном, Ливаном, Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей. Об этом говорится в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В этот раз страна набрала 28 из 100 возможных баллов. Последние три года она получала 29 баллов, и, потеряв один пункт, Россия опустилась на три строчки в рейтинге.

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Среди стран СНГ и ближнего зарубежья по коррумпированности Россию обогнали только Таджикистан и Азербайджан (по 25 баллов). У Киргизии 29 баллов, Казахстана — 31, Украины — 32, Молдавии — 33, Армении — 35.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» отметили, что проблемы с коррупцией в стране связаны с тем, что «действующие институты демократического общества зачастую подменяются их имитацией».

Всего в списке 180 стран. Лидерами-антикоррупционерами в прошлом году оказались Дания (88 баллов), Новая Зеландия (87 баллов), а также Финляндия, Швеция, Швейцария и Сингапур (по 85 баллов). США набрали 71 балл — это на четыре пункта меньше, чем годом ранее. В конец рейтинга — Сомали (10 баллов), Сирия и Южный Судан (13 баллов).

Индекс восприятия коррупции составляется ежегодно с 1995 года на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру. Страны оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции в госсекторе, а сто — самый низкий.

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