Украина вознамерилась провести перепись населения в Донбассе с помощью спутника

Украинские власти вознамерились провести перепись населения на неподконтрольной территории Донбасса с помощью спутника. Об этом заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет, передает «РБК-Украина».

По его словам, в правительстве также изучают возможность использования спутниковых данных для проведения переписи населения в Крыму. Вместе с тем Дубилет признал, что не знает, насколько точно таким способом можно оценить численность населения.

«Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властью», — пояснил министр.

В конце января сообщалось, что на Украине провели пробную электронную перепись населения, которая показала, что в стране проживает 37,3 миллиона человек (без учета жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса). В то же время украинские власти уличили в фальсификации данных, опубликованных Государственной службой статистики.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что перепись населения запланирована на декабрь нынешнего года. По его словам, в государственном бюджете Украины на это предусмотрено более миллиарда гривен. В то же время украинское правительство разрабатывало три проекта проведения переписи населения.

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