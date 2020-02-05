Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения

Власти Украины фальсифицировали электронную перепись населения, проведенную под руководством украинского министра Дмитрия Дубилета. Об этом говорится на сайте общественной организации «Украинский центр общественных данных».

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Государственную службу статистики (ГСС) там уличили в том, что перепись была сделана простым умножением на коэффициент 0,888 полученных цифр.

Эксперты использовали в расчетах файл в Telegram-канале чиновника, в котором содержалась оценка населения Украины. Данные о поле и возрасте специалисты сравнили с информацией ГСС, предположив, что при подсчете в каждой возрастной группе было приблизительно одинаковое соотношение.

Эксперты воссоздали применение коэффициента 0,888 к официальным данным ГСС. В итоге им удалось сгенерировать данные, опубликованные Дубилетом, подав это как результат «экстраполяции» данных пенсионного реестра на данные ГСС.

В конце января сообщалось, что на Украине провели пробную электронную перепись населения, которая показала, что в стране проживают 37,3 миллиона человек (без учета жителей Крыма и непризнанных республик Донбасса). По данным последней советской переписи, которая проходила в 1989 году, в Украинской ССР проживали 51,7 миллиона человек. После распада Советского Союза в независимой Украине провели перепись в 2001 году, которая показала численность в 48,4 миллиона человек.

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