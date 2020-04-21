Власти Украины заявили о нехватке денег на перепись населения

Власти Украины заявили о нехватке денег на проведение Всеукраинской переписи населения в 2021 году. Об это во вторник, 21 апреля, сообщает издание «Факты».

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что перепись может не состояться, поскольку на нее не хватит средств.

«Бюджетный запрос, который Госстат подал — кажется, 5,8 миллиарда гривен. У нас весь стабфонд на коронавирус — 65 миллиардов. Это очень серьезное политическое решение и это процесс, который нужно запускать заранее», — пояснил Немчинов.

Чтобы провести перепись в следующем году, нужно было начать подготовку в марте. Но процедура еще возможна. Перепись можно провести по одному из трех сценариев: классическому, при помощи опросов и комбинированному.

«Мне больше импонирует комбинированный. Здесь речь идет о том, что с максимальным использованием электронных носителей, с максимальным использованием цифровых технологий, но в то же время с дворовым обходом, с реальными вещами», — сказал Немчинов.

В декабре 2019 года на Украине провели электронную перепись населения, использовав данные мобильных операторов, социологов, государственных реестров и пенсионного фонда. Она показала, что в стране осталось почти 37,3 миллиона человек, не считая жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей и присоединившегося к России Крыма. После распада Советского Союза Украина провела перепись один раз — в 2001 году.

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