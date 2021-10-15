Украинский политик рассказал о разрыве отношений России и Украины

Чаша терпения Москвы переполнена, слова зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева можно трактовать, как заявление об окончательном разрыве политических связей между странами, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. В разговоре с «Лентой.ру» политик отметил, что Россия будет делать все для того, чтобы не дать развалиться соседнему государству, но без диалога с официальными властями.

Статья Медведева про Украину — это «ясный сигнал» Москвы Киеву, в частности украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом ранее заявил украинский журналист Виталий Портников. По его словам, в статье якобы может выражаться мнение президента России Владимира Путина о Зеленском. Украинский обозреватель отметил, что в материале содержится сигнал, что Москва намерена говорить с Западом о будущем Украины и не считает сам Киев субъектом переговоров. «Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину», — добавил он.

Последняя точка

Журавко считает, что Россия уже определилась, как вести себя с народом Украины и ее политическими элитами, и пришла к выводу о бесперспективности дальнейшего диалога с официальными властями.

«Россия до последнего терпела издевательства украинской власти, президента, всех тех выродков, которые вошли во власть с помощью госпереворота. Все "за" и "против" она уже взвесила и определилась, как вести себя с народом Украины и ее политическим бомондом. Статья Медведева дала понять, что никакого "бомонда" не существует — только нацисты, фашисты и бандиты. С такими, разумеется, разговаривать никто не будет. Россия поставила для себя точку в этом вопросе. Как говорил Путин: все красные черты уже пройдены. И это даже не Донбасс, а общее направление, связанное с русофобией», — сказал политик.

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Экс-депутат отметил, что ключевая мысль официальной Москвы сводится к тому, что чаша терпения наконец переполнена. Россия будет продолжать делать все, чтобы сохранить Украину, как целостное, суверенное государство, пытаться даже вернуть Донбасс в общество страны, но без диалога с официальными властями.

«И все же самое главное, что я хотел бы выделить: Россия действительно не хочет, чтобы страна развалилась, поскольку это обернется огромной трагедией для народа. Но и позволять над собой издеваться она больше не станет», — заключил политик.

Ранее Медведев в своей статье заявил, что во главе Украины сегодня стоят «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре».