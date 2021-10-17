В Раде рассказали о попытке Зеленского шантажировать Путина

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Медведчук был взят в заложники для того, чтобы шантажировать российского лидера Владимира Путина. Депутат также предположил, что украинского политика могут обменять на дешевый газ или уголь.

Ранее Зеленский заявил, что Киев мог бы рассмотреть возможность обмена Медведчука на украинских граждан, если бы Москва подтвердила наличие у политика российского гражданства.

Медведчук с середины мая находится под домашним арестом по обвинению в государственной измене и хищении государственных ресурсов. 8 октября ему предъявили новые обвинения по статьям о госизмене и содействии терроризму. Они касаются поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в 2014-2015 годах. Медведчук назвал уголовное дело сфальсифицированным.